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Haberler Galeri Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:52

Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Petek Dinçöz, son olarak annesiyle gündeme geldi. Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Toğuş için, "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.

Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu!

Bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra çocuklu aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenerek sahnelere dönen Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı. Dinçöz'ün annesine yorum yağdı.

Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu!

Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş genç bir görünüme kavuşabilmek için bıçak altına yatmıştı. Toğuş yeni haliyle bambaşka birine dönüşmüştü.

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Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu!

Yüz gerdirme ameliyatı olan Toğuş'un son hali şaşkına çevirdi. Toğuş için "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.

Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu!

Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş’un son hali gündem oldu!

Ameliyatın üstünden aylar geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini yayınladı.

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