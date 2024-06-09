Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:52
Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Esra Süay Toğuş'un son hali gündem oldu!
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Petek Dinçöz, son olarak annesiyle gündeme geldi. Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Toğuş için, "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.