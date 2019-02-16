Bale fitness yaparak form tutmaya var mısınız?

SOSYAL MEDYA İLE DUYURUYOR

Ece bu stüdyoyu açmadan önce Mutlu Cankup ve Filiz Özar'dan ders alıyor. Dünyada baleyle egzersizi birleştiren bu spor akımına dair neredeyse bütün videoları izliyor. Ardından stüdyosunu açıyor. İlk iş olarak bir Instagram hesabı açıyor ve barın önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşıyor. Onu gören eski bir arkadaşı derse geliyor. Onu da gören başka bir arkadaşı. Böyle böyle derken günleri ve saatleri dolup taşıyor.

KİMLER YAPABİLİR?

Stüdyodan içeri giriyorum "Tendu açın, parmak ucunu ezmeyin, sık dizini, sağ el yukarı..." gibi bana çok da tanıdık gelmeyen cümleler kulağıma ilişiyor. Bir grup dersindeyim. Öğrencilerin arasında eskiden profesyonel olarak bale yapanlar da var, hayatlarında hiç yapmayanalar da. "Kimler yapabilir bu sporu?" diye soruyorum. Yaş skalası olmadığını öğreniyorum. Dört yaşında annesinin getirdiği bir öğrenci de var, 51 yaşında bir iş kadını da. Kilo skalası da yok üstelik. Balerin gibi incecik olmanıza gerek yok. "Herkesin taytlı ve etekli olduğuna bakmayın. Onların tercihi. İsterlerse eşofmanla da yapabilirler. Tek zorunlu şey bale patiği" diyor Ece.