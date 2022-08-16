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Haberler Galeri Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan'dan yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 14:45

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan'dan yanıt geldi!

Türk sinemasının Afrodit'i güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açmıştı. Banu Alkan son olarak kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan'ın kandırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçan kuşa borcu olduğu söylenen Banu Alkan'ın genç nişanlısı Kemal Yıldız'ın isminin dahi sahte olduğu iddia edilmişti. Haberler sonrası ne yapacağı merak edilen Banu Alkan'dan paylaşım geldi. İşte Banu Alkan'ın Kemal Yıldız açıklaması...

Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan’dan yanıt geldi!

Afrodit lakaplı Banu Alkan ve aşk yaşadığı genç iş insanı Kemal Yıldız ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı.

Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan’dan yanıt geldi!

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

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Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan’dan yanıt geldi!

Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi.

Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan’dan yanıt geldi!

Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelmeye devam ediyor.

Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Afrodit Banu Alkan’dan yanıt geldi!

Türk sinemasının Afrodit'i güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açmıştı.

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