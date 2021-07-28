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Haberler Galeri Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 07:53

Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili banyo pozu ile dikkatleri üzerine çekti. Değişiminin yanı sıra fit hali ile yıllara meydan okuyan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu. Önceki gün yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları paylaşan Helin Avşar'a ilk beğeni ablası Hülya Avşar'dan geldi. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor paylaşımı...

Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde.

Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti.

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Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı.

Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

Banyoda kaslı vücudu ile poz veren Helin Avşar formunu spora borçlu... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı!

Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili banyo pozu ile dikkatleri üzerine çekti.

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