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Haberler Galeri Barış Akarsu 'Merhaba' filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz'dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”
Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:38

Barış Akarsu 'Merhaba' filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz'dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

28 yaşında Bodrum'da geçirdiği korkunç bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. 18 Kasım'da vizyona girecek olan film öncesi Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ve Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep'e hayat veren Almila Ada ile bir araya geldik. Barış Akarsu'nun bilinmeyenlerinden, İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada'nın filme hazırlık sürecinden ve ikilinin kariyer yolculuğuna dair merak edilenlerinden konuştuk.

YASEMİN DÖNGEL
Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

Barış Akarsu "Merhaba" filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz, filme ve özel hayatına dair merak edilenlerini Sabah TV'ye anlattı. Barış Akarsu ile benzerliklerinden bahseden Şaşmaz, "Ben Manisa'dan yola çıktım ve oyunculuk serüvenim başladı, o Amasra'dan yola çıktı ve şarkıcılık serüveni başladı" dedi. Aslı Bekiroğlu'nun yerine son anda kadroya dahil olan Almila Ada ise, "Barış'ın karşısında Zeynep'i canlandırması gerekiyordu birinin ve bana nasip oldu" ifadelerini kullandı. İşte röportajın tüm detayları…

Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

-Barış Akarsu "Merhaba" filmi vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz?

Emin ol çok heyecanlıyım. Bugün şarkımızın lansmanıydı aslında. Barış'ın vefat ettiği için yarım kalan, tamamlayamadığı şarkıyı tamamladık. Daha doğrusu düzgün anlamda kaydı yoktu, sadece bir ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş parçayı ben tekrardan söyledim. Umarım herkes beğenir.

-Şarkının adı da 'Merhaba' idi, filmin adı da oradan geliyor değil mi?

Evet. Filmimiz zaten bir yolculuğu anlatıyor, Barış'ın yolculuğunu. Umut hikayesini, yol hikayesini. İnsanlarımıza da umut olmasını istiyoruz.

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Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

BARIŞ FİLMİ OLACAĞINI BİLMEDEN BİR YIL ÖNCE MENAJERİMİ ARADIM

-Gerçek hayat hikayeleri beni çok etkiler, çoğu izleyiciyi de olduğu gibi. Siz de erken yaşta kaybettiğimiz sanatçı Barış Akarsu'yu canlandıracaksınız. Herkesin bildiği üzere kendisini bir trafik kazasında kaybettik. Gerçek bir hayat hikâyesinin parçası olmak, Barış Akarsu'ya hayat vermek nasıl bir duygu? Proje ilk geldiğinizde neler hissettiniz?

Ben Barış filmi olacağını bilmeden, senaryosu bana gelmeden bir yıl önce menajerimi aradım. Dedim ki; Barış Akarsu filmi olursa lütfen ben oynayayım. Bu hayatın bir cilvesidir. Filmin toplantısına gittiğimde aşırı heyecanlıydım ve ben gerçekten Barış'ın bütün şarkılarını ezbere bilen bir insanım, Barış'ı gerçekten çok seviyordum da. Yola çıkış hikayemizi benzetiyorum da. Ben Manisa'dan yola çıktım ve oyunculuk serüvenim başladı, o Amasra'dan yola çıktı ve şarkıcılık serüveni başladı. Dedemizin sözleri de aynıydı; 'tek bir şey ol, en iyisi ol'. Ben o yüzden oyuncu oldum.

Şarkıyı da söylemeyi seviyordum ama hiçbir zaman profesyonel kayıt yapmamıştım, Barış da bana bu vesileyle yol açtı. Şarkıları ona en yakın şekilde okumak için uzun süre çalıştım.

Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

-Çok duygusal bir film bizi bekliyor ama çekerken de çok keyif aldığınızı görebiliyorum…

Tabii ki de duygularımız hep ataktaydı. O olmak çok farklı. Barış gerçekten anlatılmaz yaşanır dediğimde yerde ben yaşadım. Nesrin ablayla Selahattin baba sağ olsunlar bana çok yol gösterdiler. Barış çok eğlenceli, çok komik bir insandı. Biz bunları da gösterdik. Evet duygusal sahnelerimiz de var ama eğlenecekleri sahneler de var. İnsanlar Barış Akarsu filminden çıktıklarında yüzlerinden tebessümle çıkacaklar. Ayrıca ben filmde 10-12 şarkı filan okudum. Konser sahnelerimiz de var.

EVET POLEMİKLER OLUYOR AMA ŞARKILARI BEN SESLENDİRDİM

-Şarkıları kendi sesinizle seslendirdiniz değil mi? Filmlerden sonra polemik olur ya keşke sanatçının kendi sesini kullansalarmış diye…

Evet, genelde oluyor ama ben seslendirdim. Ona en yakın tonda ve seviyede olduğuna inanıyorum. Çok çalıştım bunun için. Eğer onaylanmasaydı prodüksiyon ekibimiz ve aranjör ekibimiz buna izin vermezlerdi. Umarım hakkıyla üstesinden gelmişimdir.

Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

BARIŞ AKARSU 250 KONSERİNİN 200'ÜYLE YARDIM YAPMIŞ!

-Rol gelmeden önce Barış Akarsu'yu ne kadar tanıyordunuz, mesela tanıdıktan sonra çok şaşırdığınız veya çok etkilendiğiniz bir bilgi öğrendiniz mi kendisiyle ilgili?

Akademi Türkiye'nin hepsini izledim, baştan sona. Sabaha kadar bunları tekrar ettim. Sürekli donelerle kendimi doldurmaya çalıştım. En inanamadığım; biliyordum Barış'ın yardımsever olduğunu ama bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. 250 konserinin 200'ünü yardım yapmış. Çoğu sanatçı bunu yapmıyor. Ve göstere göstere değil. Şu da var; mesela konseri var. Kendi konserine bilet alıyor. O kadar düşün. Parayla pek işi olmayan bir insanmış. Parayı insanların mutluluğu ve hastalıklarını gidermek için kullanmaya çalışıyormuş.

FİLM İÇİN 2 AYDA 8 KİLO VERDİM

-Rolünüze hazırlanırken fiziksel bazı değişiklikler yaşadınız hepimizin şahit olduğu gibi. Gerçekten çok benzediniz, nasıl süreçlerden geçtiniz bu benzerlik için?

Ben film için 2 ayda 8 kilo verdim. İlk önce bir zayıfladım yani, daha doğrusu kas kütlemi erittim. 4 tane dişim lamine yapıldı. Saçlarıma mikro kaynak yapıldı. Asla belli olmuyor, filmde de anlaşılmayacak. Kendi kuaförüm de sakalımın yapısını Barış'a göre kesti. Bu 1,5 ay boyunca böyle devam etti. Nesrin abla Barış'ın kendi kıyafetlerini bize getirdi, biz onların bire bir aynısını diktik. O dönemin bütün kıyafetleri yapıldı.

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