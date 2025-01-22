Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:28
Barış Falay Kardelenler’e dair merak edilenleri anlattı
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekiyor. Dizinin ünlü oyuncularından Barış Falay, Kardelenler dizisine dair merak edilenleri anlattı. Barış Falay, "Kardelenler, büyük zorluklar yaşayan geniş bir aile bireylerinin ilişkilerini anlatıyor. Bu anlatıyı toplumsal sorunlar, bireyin hem içsel hem de dışsal sorunlarla mücadele etme şekline büyüteç tutarak yapıyor" dedi.