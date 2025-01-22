Barış Falay Kardelenler’e dair merak edilenleri anlattı

"HER ZAMAN CAZİBE TAŞIR"

Falay, "Kardelenler (isminden de çağrışacağı gibi, çünkü kardelen çiçeği karı delerek kendini var eder) büyük zorluklar yaşayan geniş bir aile bireylerinin ilişkilerini anlatıyor. Bu anlatıyı toplumsal sorunlar, bireyin hem içsel hem de dışsal sorunlarla mücadele etme şekline büyüteç tutarak yapıyor." şeklinde projeyi özetleyen Falay, hazırlık sürecini ve projenin en öne çıkan unsurları hakkında ise şunları söyledi; "Bir hikayenin drama olabilmesi için geçerli olan ilk kural çatışmadır. Çatışmanın taraflarından biri olan karakter, benim için her zaman cazibe taşır. Hem yorumlaması zevkli, hem de ana meseleye katkısı bakımından değerli. Koray'ın hem bu bağlamda, hem de değişimi açısından yaratımının keyifli olacağını hissettim."