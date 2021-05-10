Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

"Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum."