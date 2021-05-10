Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızı parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle bir süredir göz önünde olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan önceki gün gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...