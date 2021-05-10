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Haberler Galeri Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:20

ile 'nın ayrılık nedeni belli oldu! aşıkları her şeyi tek kalemde sildi...

yarışmasıyla yıldızı parlayan ve , yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle bir süredir göz önünde olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan önceki gün gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadıkları konuşulan gözde çift, yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

ile geçen yılın yarışmacıları arasındaydı. Şampiyon olamamış ama aşkta kazanmışlardı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

Çiftin ciddi giden ilişkisi 'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı 'Her Şeye Rağmen' yüzünden tepetaklak oldu.

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

Eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak..." sözleri okuyanları şoka soktu.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

YÜZLERCE KIŞIYE YAPMIŞ

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen şöyle devam ediyordu:

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedeni belli oldu! Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı her şeyi tek kalemde sildi...

"Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum."

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