Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

Barış Pınarı Harekatı'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de usta sanatçı Ümit Besen oldu. Ümit Besen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konserlerini iptal ettiklerini duyurdu. "Dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele edem Mehmetçiklerimiz için..." diyen Ümit Besen duyarlı davranışı ile hayranlarının takdirini aldı. Yusuf Güney'in sosyal medyadan paylaştığı Komando Marşı paylaşımına rekor beğeni geldi. Ünlü şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Ünlü rapçi Norm Ender, sosyal medya hesabından yayınladığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesajıyla Twitter'da TT oldu. Ender konuyla ilgili "'#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Biz savaşı değil ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı. İşte ünlü isimlerin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımları...