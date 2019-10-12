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  • Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı konserlerini iptal etti...

'na çok sayıda geldi! 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de usta sanatçı oldu. Ümit Besen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konserlerini iptal ettiklerini duyurdu. "Dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele edem Mehmetçiklerimiz için..." diyen Ümit Besen duyarlı davranışı ile hayranlarının takdirini aldı. 'in sosyal medyadan paylaştığı paylaşımına rekor beğeni geldi. Ünlü şarkıcı Sıla hesabından yayınladığı mesajla Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Ünlü rapçi , sosyal medya hesabından yayınladığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesajıyla Twitter'da TT oldu. Ender konuyla ilgili "'#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Biz savaşı değil ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı. İşte ünlü isimlerin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımları...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:36
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

'na çok sayıda geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de usta sanatçı oldu. Ümit Besen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konserlerini iptal ettiklerini duyurdu. "Dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele edem Mehmetçiklerimiz için..." diyen Ümit Besen duyarlı davranışı ile hayranlarının takdirini aldı.İşte ünlü isimlerin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımları...

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

'in konserlerini iptal ettiğini duyurduğu paylaşımı...

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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

Ünlü şarkıcı 'den rekor kıran komando paylaşımı!

Yusuf Güney'den rekor kıran komando paylaşımı!

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Düşman kapıya dayanmış kanlı işgalci planlarını masaya yatırmış sıra Türkiye'de diye haçlı çanlarını çalıyor Kahraman TÜRK Askeri vatanı namusunu bayrağını korumak için yedi düvelle savaşa giriyor ve Bizim bazı sözde popüler aydınlarımızdan çıt çıkmıyor çoğu suspus olmuş ne gerek vardı şimdi ne güzel hayatımızı yaşıyoruz gerginlik yaratmaya diyor, bari şu zaman da duyarlı olun be çokmu şey istiyoruz" notunu düştü.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan mesajı: Aslanlarım benim...

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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

ALİŞAN

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

Alişan hesabında yaptığı paylaşıma "Allah yardımcınız olsun..Sağ salim gidin dönün İnşallah.." notunu düştü.

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