Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ünlü isimlerden duyarlı davranış! Usta sanatçı Ümit Besen konserlerini iptal etti...

Yusuf Güney sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Düşman kapıya dayanmış kanlı işgalci planlarını masaya yatırmış sıra Türkiye'de diye haçlı çanlarını çalıyor Kahraman TÜRK Askeri vatanı namusunu bayrağını korumak için yedi düvelle savaşa giriyor ve Bizim bazı sözde popüler aydınlarımızdan çıt çıkmıyor çoğu suspus olmuş ne gerek vardı şimdi ne güzel hayatımızı yaşıyoruz gerginlik yaratmaya diyor, bari şu zaman da duyarlı olun be çokmu şey istiyoruz" notunu düştü.