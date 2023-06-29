Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:18
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
14:23
Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı devirdi! Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evlilik yıldönümlerini nostaljik kare ile kutladı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bıraktı. Behzat Uygur, düğünde eşiyle çekildikleri kareyi Instagram'dan takipçileri ile paylaştı. Tebrik mesajları yağan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...