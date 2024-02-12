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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:15

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

Başarılı oyuncu dizide Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterine hayat verecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

13 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak oyuncu, Azerbaycan'da birçok önemli projelerde yer aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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