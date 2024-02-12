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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:09

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Gardaşov tehlikenin içine düşüyor…

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

57.Bölüm:

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!
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