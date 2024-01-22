Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da masa yeniden kuruluyor!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:50

Ben Bu Cihana Sığmazam'da masa yeniden kuruluyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da yine nefesler tutuldu. Masa yeniden kuruluyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da masa yeniden kuruluyor!

54.Bölüm:

Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da masa yeniden kuruluyor!

Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam’da masa yeniden kuruluyor!

Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da masa yeniden kuruluyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 54. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Benim yönettiğim yeni masa" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da masa yeniden kuruluyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA