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Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:08

Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk'ten şaşırtan paylaşım...

Ünlü çift Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk son dönemde birbirleri hakkındaki açıklamalarla sıkça gündeme geldi. İkili birbirileri hakkında peş peşe açıklamalarda bulunmuş, Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözüne karşılık Safiye Soyman, "Faik'i ben meşhur ettim ben olmazsam o biter" demişti. Akıllardaki, 'Araları bozuk mu?' sorusuna karşılık çiftten adeta cevap niteliğinde görüntüler ise gecikmedi...

Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk’ten şaşırtan paylaşım...

Ekranların sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk, son günlerde karşılıklı atışmalarıyla gündeme gelmişti.

Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk’ten şaşırtan paylaşım...

İkili peş peşe açıklamalarda bulunmuş, birbirlerine adeta bu şekilde cevaplar vermişti.

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Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk’ten şaşırtan paylaşım...

Çiftin arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? sorusu akıllarda belirirken ikiliden adeta cevap gibi paylaşımlar geldi.

Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk’ten şaşırtan paylaşım...

Faik Öztürk ile kar tatiline giden Safiye Soyman, keyifli hallerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Ben olmasam Faik biter demişti! Safiye soyman ve Faik Öztürk’ten şaşırtan paylaşım...

Arkadaşları ile Erciyes'te tatil yapanan ünlü çiftin eğlenceli dakikaları da kameralara yansıdı.

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