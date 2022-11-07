Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
10:55
'Berdan Taytini' dillere düştü! Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımına güldüren yorumlar yağdı!
Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini bu kez değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşuldu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım geldi. Ünlü türkücü Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alındı. Sosyal medyanın diline düşen Berdan Mardini'ye gelen yorumlar güldürdü. İşte yeni adı "Berdan Taytini" ilan edilen sevilen türkücünün ilgi odağı olan taytlı spor pozlar...