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Haberler Galeri Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı
Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:50

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 7 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Beren Saat ile Kenan Doğulu adeta ikinci balayı yaşıyor. Kenan Doğulu, Bodrum konseri sonrası eşi Beren Saat'le tekne tatiline çıktı. Çift, lüks teknelerini önceki gün Gümbet'e demirledi. Son olarak Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat kırmızı bikinisi ile adeta yaktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in formunu koruduğu gözlenirken, Kenan Doğulu göbeğiyle dikkat çekti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Kenan Doğulu, geçtiğimiz cumartesi akşamı Bodrum'da sahneye çıktı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Ünlü şarkıcı konserin ardından eşi Beren Saat'le birlikte soluğu lüks teknesinde aldı.

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Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Hürriyet'in haberine göre; Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift önceki gün Gümbet'teydi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Kısa süren deniz keyfinin ardından tekneye çıkan çift, birbirlerine sarılıp öpüşerek romantik dakikalar yaşadı.

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