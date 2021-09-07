Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun tekne keyfi! Kırmızı bikinisiyle şov yaptı

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 7 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Beren Saat ile Kenan Doğulu adeta ikinci balayı yaşıyor. Kenan Doğulu, Bodrum konseri sonrası eşi Beren Saat'le tekne tatiline çıktı. Çift, lüks teknelerini önceki gün Gümbet'e demirledi. Son olarak Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat kırmızı bikinisi ile adeta yaktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in formunu koruduğu gözlenirken, Kenan Doğulu göbeğiyle dikkat çekti.