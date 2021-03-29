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Haberler Galeri Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

yeni doğan oğlu 'nin abisi ile ilk tanışmasını paylaştı! 'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

Ünlü oyuncu ile güzeli eşi , ikinci çocuklarına geçtiğimiz günlerde kavuştu. Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni doğan oğullarına adını koyan ünlü çiftin bir de adında oğulları var. İki oğlunun da babaları Eser Yenenler'e olan benzerliği hakkında paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler eşine çok aşık olduğunu ve o yüzden oğullarının da ona benzediğini son paylaşımı ile dile getirdi. Oğlu Kuzey'in kardeşi Mete ile ilk karşılaşmalarını da paylaşan Berfu Yenenler'e beğeni yağdı. İşte Kuzey ile Mete'nin ilk tanışması...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:11
Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

Ünlü oyuncu ile güzeli eşi , ikinci çocuklarına geçtiğimiz günlerde kavuştu.

Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan ile ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

Yeni doğan oğullarına adını koyan ünlü çiftin bir de adında oğulları var.

Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

İki oğlunun da babaları 'e olan benzerliği hakkında paylaşımlarda bulunan eşine çok aşık olduğunu ve o yüzden oğullarının da ona benzediğini son paylaşımı ile dile getirdi.

Berfu Yenenler yeni doğan oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı! Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti...

Oğlu 'in kardeşi ile ilk karşılaşmalarını da paylaşan 'e beğeni yağdı.

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