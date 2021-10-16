Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran paylaşım...

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in dizi aşkı, 2009 yılında nikah masasına taşınmıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci oğulları Han'a ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız çocuk bekleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Birkaç gün önce baby shower partisi düzenleyen Bergüzar Korel, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi. "Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim" diyerek söze başlayan Bergüzar Korel, takipçilerini duygulandırdı. İşte o satırlar...