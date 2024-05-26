Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
14:31
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu! Annesinin boyunu geçti!
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu. Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaşmıştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...