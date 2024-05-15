Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
15:49
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali koca delikanlı oldu! "Doğduğunda ayağı serçe parmağım kadardı..."
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu. Bergüzar Korel son olarak büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. Bergüzar Korel oğlu Ali ile karesini "Doğduğunda ayağı serçe parmağım kadardı..." diyerek paylaştı. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...