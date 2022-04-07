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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:48

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla yeniden gündeme gelmişti. Eşi Halit Ergenç ile gittiği bir deniz tatilinden sarmaş dolaş paylaşan Korel, takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bir süredir Londra'da yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen ünlü çiftten Halit Ergenç, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Halit Ergenç, 'Türkiye'yi terk ettiler' yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bir süredir Londra'da yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen ünlü çiftten Halit Ergenç, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Halit Ergenç, 'Türkiye'yi terk ettiler' yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, çocukları Ali, Han ve Leyla'yla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği iddia edilmişti.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Londra'dan dönen Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ergenç, Londra'daki yaşamları ve dizi sektörüyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Halit Ergenç, pandemi döneminde gidemedikleri Londra'ya fırsat buldukça gidip geldiklerini belirterek, "Biz sürekli gelip gidiyorduk.

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