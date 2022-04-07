Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra’ya mı taşındı? Gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:48

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla yeniden gündeme gelmişti. Eşi Halit Ergenç ile gittiği bir deniz tatilinden sarmaş dolaş paylaşan Korel, takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bir süredir Londra'da yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen ünlü çiftten Halit Ergenç, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Halit Ergenç, 'Türkiye'yi terk ettiler' yönünde çıkan iddialara cevap verdi.