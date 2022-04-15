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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:34

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 12 yıl önce evlendi. Mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, her hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Korel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, Londra'dan İstanbul'a geldiklerini söyleyerek bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu burada bazı projeler için görüşmeler yaptığını ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini dile getirdi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

12 yıl önce evlenen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, bir süredir Londra'da yaşıyor.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

Bu mutlu evliliklerinden üç de çocuğu olan çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

Özellikle 2 milyonu aşkın takipçisi olan Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımları magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

İSTANBUL'A GELDİLER!

Bir süredir Londra'da yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, İstanbul'a geldi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in Londra’ya yerleştiği iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor?

BERGÜZAR KOREL EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uzun süredir paylaşımda bulunamayan Korel, paylaşımında bunun nedenine değindi ve bazı projeler için görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

Londra'ya yerleştikleri iddia ediliyordu! İstanbul'a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? | Video

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