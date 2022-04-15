Londra’ya yerleştikleri iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
01:54
Elazığ'da çatı alev alev yandı | Video 15.04.2022 | 21:35
00:14
Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video 15.04.2022 | 19:59
06:24
00:14
06:25
00:58
Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video 15.04.2022 | 16:03
02:48
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca böyle bıçaklandı | Video 15.04.2022 | 15:58
02:03
00:52
Gecekondunun üzerine devrilen tır, kaldırıldı | Video 15.04.2022 | 15:51
00:48
Önce sohbet sonra hırsızlık | Video 15.04.2022 | 15:45
03:23
Arnavutköy'de fabrika çatısında yangın | Video 15.04.2022 | 15:42
00:41
Lakabı King Scorpion! Ellerindeki akrep ve taç dövmesinden yakalandı | Video 15.04.2022 | 15:42
03:51
02:29
Yamaç paraşütçüsü törenin ortasında vatandaşların üzerine düştü | Video 15.04.2022 | 14:48
00:37
Metroda dehşeti yaşatmıştı! Bıçaklı saldırgan hakkında karar | Video 15.04.2022 | 14:31
03:41
Satmak istediği aracını ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı | Video 15.04.2022 | 14:11
02:29
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı | Video 15.04.2022 | 13:49
01:01
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video 15.04.2022 | 14:04
00:58
Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video 15.04.2022 | 12:39
Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 12 yıl önce evlendi. Mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, her hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram’da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Korel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, Londra’dan İstanbul’a geldiklerini söyleyerek bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu burada bazı projeler için görüşmeler yaptığını ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini dile getirdi. İşte Bergüzar Korel’in o paylaşımı!