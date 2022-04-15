Video Yaşam Londra’ya yerleştikleri iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? | Video
Londra’ya yerleştikleri iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? | Video

Londra’ya yerleştikleri iddia ediliyordu! İstanbul’a gelen Bergüzar Korel ekranlara geri mi dönüyor? | Video

15.04.2022 | 22:04

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Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 12 yıl önce evlendi. Mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, her hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram’da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Korel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, Londra’dan İstanbul’a geldiklerini söyleyerek bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu burada bazı projeler için görüşmeler yaptığını ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini dile getirdi. İşte Bergüzar Korel’in o paylaşımı!

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