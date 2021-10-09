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Haberler Galeri Bergüzar Korel'in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:21

Bergüzar Korel'in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

Sanat dünyasının uzun soluklu evliliklerinden biri de şüphesiz Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'e ait. Dizi aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almış, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen çiftten Bergüzar Korel, geri sayıma başladı. Doğum için artık gün sayan Korel, baby shower partisi düzenledi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı, Bergüzar Korel'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı...

Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı.

Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.

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Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

Doğumuna günler kalan Bergüzar Korel, baby shower partisi düzenledi.

Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

O anlar sosyal medyada yayınlandı. Korel'in beyazlar içindeki bu karesi büyük beğeni topladı.

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