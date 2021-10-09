Bergüzar Korel’in doğumuna sayılı günler kala baby shower partisi! İşte doğacak kızının adı...

Sanat dünyasının uzun soluklu evliliklerinden biri de şüphesiz Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'e ait. Dizi aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almış, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen çiftten Bergüzar Korel, geri sayıma başladı. Doğum için artık gün sayan Korel, baby shower partisi düzenledi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı, Bergüzar Korel'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı...