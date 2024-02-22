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Haberler Galeri Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:30

Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi unutulmaz dizilerde rol alan Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bergüzar Korel'in hayatını araştıranlar anne ve babasının Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları olduğunu duyunca oyunculuktaki başarısının tesadüf olmadığını anlıyor. Birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Korel'in annesi ve babasının kim olduğunu görenler çok şaşırıyor. İşte Bergüzar Korel'in annesi, babası ve diğer akraba olan ünlü isimler…

Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bergüzar Korel, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu... Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Halit Ergenç'le mutlu bir yaşam süren Korel'in babası ve annesi merak ediliyordu. Korel'in anne ve babası da Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu…

Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bergüzar Korel sık sık sosyal medyadaki yorumlarıyla gündem oluyor.

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Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Korel'in annesi ve babasının kim olduğunu görenler çok şaşırıyor.

Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Bergüzar Korel ilk olarak Binbir Gece dizisi ile ün kazanmıştı.

Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı!

Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de rol alan ünlü ismin annesi Hülya Darcan babası ise Tanju Korel…

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