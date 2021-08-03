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Haberler Galeri Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...
Giriş Tarihi: 03.08.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 12:25

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün ünlü bir beach'te görüntülendi. Sosyal medyada 500 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncu, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Tüzünataç'a takipçilerinden yorum yağdı...

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün ünlü bir beach'te görüntülendi.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Berrak Tüzünataç, Çeşme tatiline devam ediyor. Önceki gün bir plajda görüntülendi.

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Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Posta'nın haberine göre; Arkadaşı ile görüntülenen Tüzünataç tüm gün güneşlendikten sonra denize girdi.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Duş aldıktan sonra da şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Tüm gözler güzel oyuncunun üzerindeydi.

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