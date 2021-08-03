Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün ünlü bir beach'te görüntülendi. Sosyal medyada 500 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncu, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Tüzünataç'a takipçilerinden yorum yağdı...