Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
09:39
Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! "Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?"
Kahramanmaraş merkezli 7.7.'lik ve 7.6'lık depremlerde enkaz altında kalan binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Afetlerin ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yaşayan insanlar oturdukları binanın risk durumunu merak ederken oyuncu Berrak Tüzünataç da bu konuya dikkat çekti. Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki binaların hasar tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.