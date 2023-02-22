Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! "Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?"

Şimdi ise gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı İstanbul depremi konusunda vatandaşların büyük bir kısmı harekete geçti. İstanbul'da bulunan binaların hasar tespiti ve depreme karşı dayanıklılığı için testler yaptırılmaya başlandı.