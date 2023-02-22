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Haberler Galeri Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! "Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?"
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:39

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! "Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?"

Kahramanmaraş merkezli 7.7.'lik ve 7.6'lık depremlerde enkaz altında kalan binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Afetlerin ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yaşayan insanlar oturdukları binanın risk durumunu merak ederken oyuncu Berrak Tüzünataç da bu konuya dikkat çekti. Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki binaların hasar tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?

6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler çok büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısı hepimizin yüreğinde oldukça taze halde.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?

Şimdi ise gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı İstanbul depremi konusunda vatandaşların büyük bir kısmı harekete geçti. İstanbul'da bulunan binaların hasar tespiti ve depreme karşı dayanıklılığı için testler yaptırılmaya başlandı.

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Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?

Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?' sözleriyle sitem etti.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?

Tüzünataç, binaların depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgili denetlemenin kişilerin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

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