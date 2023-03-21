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Haberler Galeri Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek'in Yağmur'unun değişimi muhteşem oldu!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 06:32

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek'in Yağmur'unun değişimi muhteşem oldu!

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci mükemmel değişimi ise görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 22 yaşındaki Asena Keskinci, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Şimdilerde kızıl saçları ile Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek’in Yağmur’unun değişimi muhteşem oldu!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek’in Yağmur’unun değişimi muhteşem oldu!

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci güzelliğiyle büyülüyor.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek’in Yağmur’unun değişimi muhteşem oldu!

Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek’in Yağmur’unun değişimi muhteşem oldu!

Genç yıldızın Instagram paylaşımlarına, övgü dolu yorumlar yağıyor.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek’in Yağmur’unun değişimi muhteşem oldu!

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.

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