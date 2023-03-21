Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 06:32

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti! Bez Bebek'in Yağmur'unun değişimi muhteşem oldu!

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci mükemmel değişimi ise görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 22 yaşındaki Asena Keskinci, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Şimdilerde kızıl saçları ile Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...