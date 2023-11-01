Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:21

Bilal Hancı'nın ihanetine uğrayan Esin Çepni'den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Fenomen çift Esin Çepni ile Bilal Hancı, ihanet iddialarıyla dünden beri magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl evliliklerine nokta koyma kararı alan çift, evliliklerine ikinci bir şans tanımıştı. Dün ise Esin Çepni, Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntüsünü yayınlayıp ihaneti belgelemişti. İhanetin ortaya çıkmasının ardından Esin Çepni canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlatmış, Bilal Hancı ise sosyal medyasından özür metni yayınlamıştı. Son olarak Çepni'den yeni bir paylaşım geldi. Gözleri şiş bir halde bir fotoğraf karesi paylaşan fenomen, "Eskisinden daha iyi döneceğim" dedi.