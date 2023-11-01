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Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:21

Bilal Hancı'nın ihanetine uğrayan Esin Çepni'den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Fenomen çift Esin Çepni ile Bilal Hancı, ihanet iddialarıyla dünden beri magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl evliliklerine nokta koyma kararı alan çift, evliliklerine ikinci bir şans tanımıştı. Dün ise Esin Çepni, Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntüsünü yayınlayıp ihaneti belgelemişti. İhanetin ortaya çıkmasının ardından Esin Çepni canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlatmış, Bilal Hancı ise sosyal medyasından özür metni yayınlamıştı. Son olarak Çepni'den yeni bir paylaşım geldi. Gözleri şiş bir halde bir fotoğraf karesi paylaşan fenomen, "Eskisinden daha iyi döneceğim" dedi.

Bilal Hancı’nın ihanetine uğrayan Esin Çepni’den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, Esin Çepni ile Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını açıklamıştı.

Bilal Hancı’nın ihanetine uğrayan Esin Çepni’den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Ancak ilişkilerine bir şans daha veren çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Bilal Hancı’nın ihanetine uğrayan Esin Çepni’den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Dün ise Esin Çepni, ihanet uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bilal Hancı’nın ihanetine uğrayan Esin Çepni’den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

Bilal Hancı’nın ihanetine uğrayan Esin Çepni’den yeni paylaşım! Gözleri şiş halde anlattı: Eskisinden iyi döneceğim...

Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşaladı.

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