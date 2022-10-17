Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
15:53
Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın ölümü ise sanat camiasını adeta yasa boğdu. Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalkavan'ın cenaze töreninde 13 yıllık sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...