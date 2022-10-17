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Haberler Galeri Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:53

Billur Kalkavan'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın ölümü ise sanat camiasını adeta yasa boğdu. Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Kalkavan'ın cenaze töreninde 13 yıllık sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Başarılı oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Kalkavan kanserle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

59 yaşında aramızdan ayrılan Kalkavan'ın ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.

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Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

59 yaşında yaşamını yitiren Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Billur Kalkavan’a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Duygusal anların yaşandığı cenaze törenine oyuncunun çok sayıda seveni katıldı. Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına hakim olamadı.

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