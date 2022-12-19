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Haberler Galeri ‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova'nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:33

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova'nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin oyuncusu Esra Dermancıoğlu, Civan Canova ile ilgili yaptığı son paylaşımla takipçilerini kahretti. Akciğerinde kitle tespit edilen ve hastanede bir süredir tedavi gören usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında yaşamını yitiren Civan Canova'nın vefatı sonrası sanatçı dostları duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı. Usta sanatçının yakın dostu Esra Dermancıoğlu arkadaşını aramak için telefona yeltendi. Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı yürekleri dağladı.

‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti.

‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

"AİLEM YANIMDA"

Civan Canova, 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurmuştu. Usta oyuncunun sevenlerini üzen video mesajı:

Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

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‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

"CİVAN'IMI KAYBETTİK"
Oyuncu Civan Canova'dan 20 Ağustos'ta üzen haber geldi. Canova hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik" notuyla duyurdu.

‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

UNUTTU, ARKADAŞINI ARAMAK İSTEDİ

Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu aylar sonra arkadaşının öldüğünü unuttu ve sette otururken telefona sarıldı.

‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

Esra Dermancıoğlu, "Bir konuşmak istedim. Civan Canova'nın vefat ettiğini unuttum. Ve telefonla 'C' harfine gittim. Ölümün en acı verici tarafı ulaşamamak. Sevdiklerimiz bence ulaşılabilir olsun" dedi.

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