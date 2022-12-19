‘Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu Civan Canova’nın öldüğünü unutup… Kahreden paylaşım

'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin oyuncusu Esra Dermancıoğlu, Civan Canova ile ilgili yaptığı son paylaşımla takipçilerini kahretti. Akciğerinde kitle tespit edilen ve hastanede bir süredir tedavi gören usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında yaşamını yitiren Civan Canova'nın vefatı sonrası sanatçı dostları duygularını sosyal medyadan paylaşmıştı. Usta sanatçının yakın dostu Esra Dermancıoğlu arkadaşını aramak için telefona yeltendi. Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı yürekleri dağladı.