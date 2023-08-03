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Giriş Tarihi: 03.08.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 06:26

Bir nesil onu 'Lan Jale' olarak tanıdı... Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

O fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi... Güzel oyuncu Esin Civangil'i Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanışmıştık. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncularının şimdi ne yaptığı merak konusu oldu? Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne birçok genç yıldız kazandırdı. Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...

Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.

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Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı...

Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi.

Bir nesil onu ’Lan Jale’ olarak tanıdı... Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil için zaman sanki durmuş! İşte son hali...

Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, SongülEkin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi...

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