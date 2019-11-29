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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

'nın da meğer oyuncuymuş... İşte 'ün kızı ...

'nin yayınlandığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizisi perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yayınlanan ile izleyici adeta ekrana kilitlendi. Merakla beklenen Züleyha ve Müjgan komşu oldu. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşıyor! Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar dizisinde karakterine hayat veren dizinin usta oyuncularından. Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularından olan Vahide Gördüm'ün kendi gibi oyuncu olan ile evliliğinden olan adında bir kızı var. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm birçok dizide birlikte yer aldı. Vahide Gördüm ile ilgili çok fazla kimsenin bilmediği bu bilgi duyanları şaşırtıyor. Vahide Gördüm'ün atlattığı kanser hastalığında da her zaman yanında olan kızı Alize Gördüm şimdilerde 25 yaşında ve başarılı bir oyuncu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:01
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

'nin yayınlandığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizisi perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yayınlanan ile izleyici adeta ekrana kilitlendi. Merakla beklenen Züleyha ve Müjgan komşu oldu. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşıyor! Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar dizisinde karakterine hayat veren dizinin usta oyuncularından. Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularından olan Vahide Görüm'ün kendi gibi oyuncu olan ile evliliğinden olan adında bir kızı var. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm birçok dizide birlikte yer aldı. Vahide Gördüm ile ilgili çok fazla kimsenin bilmediği bu bilgi duyanları şaşırtıyor. Vahide Gördüm'ün atlattığı kanser hastalığında da her zaman yanında olan kızı Alize Gördüm şimdilerde 25 yaşında ve başarılı bir oyuncu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Gördüm'ün kızı da meğer oyuncuymuş... İşte Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...
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