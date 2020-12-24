Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!

Hande Soral, ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine dahil oldu. Soral'ın oynayacağı Ümit karakteri herkes tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Hande Soral'ın özel hayatı ile de markaj altında Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine dahil olmaya hazırlanan güzel oyuncunun özellikle eşi merak edilmeye başladı. Özellikle eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. İşte Hande Soral'ın eşi…