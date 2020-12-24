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'nın Ümit'i 'ın eşi bakın kim çıktı!

, ATV'nin fenomen dizisi 'nın ekibine dahil oldu. Soral'ın oynayacağı Ümit karakteri herkes tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Hande Soral'ın özel hayatı ile de markaj altında Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine dahil olmaya hazırlanan güzel oyuncunun özellikle eşi merak edilmeye başladı. Özellikle eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. İşte Hande Soral'ın eşi…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 21:26
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!

, ATV'nin fenomen dizisi 'nın ekibine dahil oldu. Soral'ın oynayacağı Ümit karakteri herkes tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Hande Soral'ın özel hayatı ile de markaj altında Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine dahil olmaya hazırlanan güzel oyuncunun özellikle eşi merak edilmeye başladı. Özellikle eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. İşte Hande Soral'ın eşi…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!

İŞTE DENGELERİ BOZACAK KADIN...

Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen diziye sürpriz bir karakter katılıyor. 'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!

Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini alt üst edecek.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!

Şu sıralar çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu 'ın Instagram paylaşımları yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncunun eşi de kendi gibi oyuncu. İşte Hande Soral'ın eşi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı!
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