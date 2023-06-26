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Haberler Galeri Bir zamanlar Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı bir de şimdi görün! "Zaman acımasız"
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:06

Bir zamanlar Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı bir de şimdi görün! "Zaman acımasız"

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde hep gündemdeydi. Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. . Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Bir zamanlar Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı bir de şimdi görün! Zaman acımasız

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Bir zamanlar Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı bir de şimdi görün! Zaman acımasız

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Bir zamanlar Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı bir de şimdi görün! Zaman acımasız

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Bir zamanlar Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı bir de şimdi görün! Zaman acımasız

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Bir zamanlar Yeşilçam’ın cazibe kraliçesiydi... 62 yaşındaki Sevtap Parman’ı bir de şimdi görün! Zaman acımasız

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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