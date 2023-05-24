Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:58

Bir zamanların Popstar Firdevs'i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Bir dönemin en popüler programlarından olan Popstar, büyük ilgi görmüştü. Popstar'dan çıkan yarışmacılar, bir süre herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de Popstar'da 2. olan Firdevs Güneş… Popstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın yarışmacısıydı. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti. Popstar Firdevs, bakın şimdi ne yapıyor?