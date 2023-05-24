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Haberler Galeri Bir zamanların Popstar Firdevs'i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:58

Bir zamanların Popstar Firdevs'i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Bir dönemin en popüler programlarından olan Popstar, büyük ilgi görmüştü. Popstar'dan çıkan yarışmacılar, bir süre herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de Popstar'da 2. olan Firdevs GüneşPopstar Firdevs lakaplı Firdevs Güneş, yarışma esnasında izleyicilerin favori kadın yarışmacısıydı. İkinciliğin ardından bir albüm çalışması yaptı ancak albüm bekleneni vermedi. Pek bilinmese de bir menajerle çalıştı ve şarkı söylemeye hep devam etti. Popstar Firdevs, bakın şimdi ne yapıyor?

Bir zamanların Popstar Firdevs’i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı.

Bir zamanların Popstar Firdevs’i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı.

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Bir zamanların Popstar Firdevs’i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı.

Bir zamanların Popstar Firdevs’i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken,adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu.

Bir zamanların Popstar Firdevs’i yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!

Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.

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