Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Kendisinden 20 yaş büyük iş insanı Sadettin Saran (57 )ile adı aşk dedikodularına karışan Birce Akalay, önceki gece set dönüşü Beyoğlu'nda görüntülendi. Basın mensuplarına 'Neyi merak ettiğinizi, ne sormak istediğinizi biliyorum' diyen ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sokakta röportaj vermeme kuralını bozdu ve gündem olan konu hakkında konuştu. 'Mezarlık' dizisi ile dijital platformda izleyicilerle buluşacak olan ünlü oyuncu, önceki gece set dönüşü Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Akalay, 'Sizlerin neyi merak ettiğinizi ve ne sormak istediğinizi biliyorum, siz de biliyorsunuz ki ben sokakta röportaj yapmıyorum. Fakat sizi kırmayacağım' diyerek söze başladı. Milliyet'in haberine göre: 37 yaşındaki güzel, 'Bu konuyla alakalı daha önce de konuştum, yine söylüyorum; 'imkansız bir şeyden bahsediyoruz'. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk, böyle bir şey olabilir mi? Dilara Karabay benim çok yakın arkadaşım biz imkansızı konuşuyoruz. Bu konu artık lütfen kapansın' ifadelerini kullandı. Muhabirlerin 'Birce Hanım Kaz Dağları'na tatile gitmeniz de çok konuşuldu bunun için ne söylersiniz?' sorusuna ise oyuncu, 'Daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Bu tarz haberlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortak arkadaşlarımız olabilir, bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı. Bu açıklamanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Özel hayat konuşmuyorum, bu sözler yeterli sanırım' şeklinde net bir cevap verdi. NE OLMUŞTU? Birce Akalay, geçtiğimiz ay Takvim'in yaptığı Sadettin Saran'la ilgili haberi sert bir dille yalanlamıştı. Mart ayında Ulus'taki bir mekanda iş insanıyla baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, aşk iddiasıyla ilgili 'Bu masa başında kötü niyetli yapılan bir şey. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok' çıkışı yapmıştı. Aynı Birce Akalay, geçtiğimiz gün Çanakkale'deki bir otelde Saran'la bir aradaydı. Akalay, bir şeyleri saklıyor olacak ki; ünlü iş adamıyla aynı kareye girmekten kaçındı. BU DA MI TESADÜF! Ancak güzel oyuncunun Sadettin Saran'la aynı yerde olduğunu bir kadın arkadaşlarıyla aynı saatlerde ve aynı yerden verdikleri pozlar ortaya çıkardı. Bu gizli saklı tatil ise 'Bu da mı tesadüf?' dedirtti. Geçtiğimiz günlerde 'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyerinde görüntülenen Birce Akalay, 'Sizde bir değişiklik var gibi görünüyor' yorumunda bulunan gazetecilere 'Gözümde gözlük var, ondan olmasın. Ben geceleri görmüyorum, astigmatım var, gece ışıklar birbirine karışıyor, yaşlanıyoruz artık' diye karşılık vermişti. Akalay, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'la buluşması ve aşk iddiaları hakkında da şunları söylemişti: 'Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok.' Başarılı oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün ünlü bir otelde objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşan 37 yaşındaki Akalay, şu an dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, 'Böyle bir çağda yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim' ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu, son dönemde ekrandaki dizilerin günlük hayatta yaşanan şiddeti tetiklediği iddialarına da yanıt verdi. 'TELEVİZYON EĞLENCE ARACIDIR' İlkokulda öğretmenlerimiz 'Çocuklar televizyon aptal kutusudur, çok fazla bakmayın' derdi. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de sen eğer gerçekten eğitim düzeyin belli bir noktada isen, bunun ayrımına bir çocuk, bir ergen de varabilir' diye konuştu. 'DİKKAT ETMEDİĞİM GENÇ YAŞLARIM OLDU' 'Eğer özendiriyorsa, bunu eleştirmiyorsa, ya da bunu gerekçelendirmiyorsa, senaryo bu anlamda eksikse içinde olmak istemem. Bunu meşrulaştırıyorsa senaryo, orada olmak istemem. Buna dikkat etmediğim genç yaşlarım oldu, ama şu bilincimde dikkat ediyorum. Niye şiddeti meşrulaştırayım ki?'