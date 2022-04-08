Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Milliyet'in haberine göre: 37 yaşındaki güzel, "Bu konuyla alakalı daha önce de konuştum, yine söylüyorum; 'imkansız bir şeyden bahsediyoruz'. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk, böyle bir şey olabilir mi? Dilara Karabay benim çok yakın arkadaşım biz imkansızı konuşuyoruz. Bu konu artık lütfen kapansın" ifadelerini kullandı.