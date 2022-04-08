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Haberler Galeri Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:01

Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Sosyal medyada aynı yerde paylaşım yapan Birce Akalay ve Sadettin Saran'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Konu ile sessizliğini bozan oyuncu Birce Akalay, "Sadettin Saran ile aynı arkadaş ortamında bulunduk ama aşk durumu imkansız." dedi.

Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Kendisinden 20 yaş büyük iş insanı Sadettin Saran (57 )ile adı aşk dedikodularına karışan Birce Akalay, önceki gece set dönüşü Beyoğlu'nda görüntülendi. Basın mensuplarına "Neyi merak ettiğinizi, ne sormak istediğinizi biliyorum" diyen ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sokakta röportaj vermeme kuralını bozdu ve gündem olan konu hakkında konuştu.

Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

'Mezarlık' dizisi ile dijital platformda izleyicilerle buluşacak olan ünlü oyuncu, önceki gece set dönüşü Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Akalay, "Sizlerin neyi merak ettiğinizi ve ne sormak istediğinizi biliyorum, siz de biliyorsunuz ki ben sokakta röportaj yapmıyorum. Fakat sizi kırmayacağım" diyerek söze başladı.

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Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Milliyet'in haberine göre: 37 yaşındaki güzel, "Bu konuyla alakalı daha önce de konuştum, yine söylüyorum; 'imkansız bir şeyden bahsediyoruz'. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk, böyle bir şey olabilir mi? Dilara Karabay benim çok yakın arkadaşım biz imkansızı konuşuyoruz. Bu konu artık lütfen kapansın" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Muhabirlerin "Birce Hanım Kaz Dağları'na tatile gitmeniz de çok konuşuldu bunun için ne söylersiniz?" sorusuna ise oyuncu, "Daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Bu tarz haberlerin kötü niyetli olduğunu düşünüyorum.

Birce Akalay ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Ortak arkadaşlarımız olabilir, bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı. Bu açıklamanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Özel hayat konuşmuyorum, bu sözler yeterli sanırım" şeklinde net bir cevap verdi.

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