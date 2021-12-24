Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:43Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:46
Birsu Demir kış günü güneşlenirken verdiği pozla yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i dünyaca ünlü yıldızın kopyası olmuştu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki Birsu Demir, son hali ile ilgi odağı oldu. Birsu Demir son olarak spor tayt ve atleti ile güneşlenirken verdiği pozlarla sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve iddialı paylaşımları…