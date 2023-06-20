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Haberler Galeri Bodrum'dan kötü kokular geliyor! "Sorun aynı, çözüm yok"
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:33

Bodrum'dan kötü kokular geliyor! "Sorun aynı, çözüm yok"

Okulların kapanmasıyla birlikte giderek artan nüfus yoğunluğu Bodrum'u felce uğrattı. Bir yandan keşmekeşe dönen trafik bir yandan yetersiz alt yapı nedeniyle yaşanan çevre kirliliği, vatandaşı canından bezdirdi. Bodrum Bitez'de yağmur suları kanalizasyon giderlerini tıkayınca taşan atık sular, dereleri doldurdu. Çevredeki esnaf ve tatilciler ise pis koku nedeniyle rahatsız. Belediyenin yeterli çalışma yapmadığından şikayet eden vatandaşlar "Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok" diyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum’dan kötü kokular geliyor! Sorun aynı, çözüm yok

Bodrum'da yaz sezonu açıldı, okulların kapanmasıyla birlikte tatilcilerin de bölgeye akın etmesiyle nüfus arttı. Her yıl olduğu gibi yine ilçede çevre sorunları baş göstermeye başladı.

Bodrum’dan kötü kokular geliyor! Sorun aynı, çözüm yok

Trafik çilesi hayatı zorlaştırırken, Bitez'de alt yapı problemleri nedeniyle tıkanan rögarlar yüzünden gelen kötü kokular hem esnafı hem de tatilcileri rahatsız etmeye başladı.

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Bodrum’dan kötü kokular geliyor! Sorun aynı, çözüm yok

Kanalizasyon giderlerinin tıkanması sonucu caddelerde su derinliği de bir metreyi geçti.

Bodrum’dan kötü kokular geliyor! Sorun aynı, çözüm yok

Pis kokular yüzünden bölgede durmakta zorlandıklarını söyleyen esnaf ve tatilciler, belediyenin durumla hiç ilgilenmediğinden de dert yandı.

Bodrum’dan kötü kokular geliyor! Sorun aynı, çözüm yok
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