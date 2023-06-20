Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:33
Bodrum'dan kötü kokular geliyor! "Sorun aynı, çözüm yok"
Okulların kapanmasıyla birlikte giderek artan nüfus yoğunluğu Bodrum'u felce uğrattı. Bir yandan keşmekeşe dönen trafik bir yandan yetersiz alt yapı nedeniyle yaşanan çevre kirliliği, vatandaşı canından bezdirdi. Bodrum Bitez'de yağmur suları kanalizasyon giderlerini tıkayınca taşan atık sular, dereleri doldurdu. Çevredeki esnaf ve tatilciler ise pis koku nedeniyle rahatsız. Belediyenin yeterli çalışma yapmadığından şikayet eden vatandaşlar "Her yıl aynı sorun var ama çözüm yok" diyor.