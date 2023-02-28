Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı. Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu.