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Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:48

Bomba itiraflar! Shakira'yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

Ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique yıllar sonra ilk kez anlattı. Bomba itirafları magazin gündemine damga vurdu. 10 yıllık sevgilisi ve iki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında konuştu. 36 yaşındaki Piquet "aralarında baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu" söyledi. Bunu da tek bir cümleyle özetledi: Ben bir kuklayım!

Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

İspanyol yayıncı Ibai Llanos'un sunduğu programın konuğu olan Gerard Pique, uğruna, 10 yıllık sevgilisi Shakira'yı aldatıp terk ettiği sevgilisiyle ilişkisinin merak edilenlerini anlattı. Pique gerçekten ilginç itiraflarda bulundu. Anlattığına göre ünlü futbol yıldızının hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımladı.

Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

Programın sunucusu Llanos, Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sordu. İşte bu soru üzerine Pique'nin şakayla karışık o tuhaf açıklaması geldi. Pique, genç sevgilisi Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip "Gerçek şu ki, mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuştu.

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Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

SADAKATSİZLİĞİ ÇOK UZUN SÜRE ÖNCE BAŞLAMIŞ
Geradrd Pique ile 10 yıllık sevgilisi Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Aslına bakılırsa Gerad Pique'nin sadakatsizliği bir dizi ayrıntıyla epey uzun süredir takip altındaydı. Gelin bunları bir hatırlayalım.

Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı. Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu.

Bomba itiraflar! Shakira’yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!

SONUNDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ
İleri sürülenlere göre şehir dışında olan Shakira, evine döndü. Buzdolabını açan güzel şarkıcı, çilek reçeli kavanozunu görünce evde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu ipucunun izini süren Shakira da sonunda acı gerçekle yüzleşti.

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