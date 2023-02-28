Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
16:48
Bomba itiraflar! Shakira'yı aldatan Gerard Pique ilk kez konuştu!
Ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique yıllar sonra ilk kez anlattı. Bomba itirafları magazin gündemine damga vurdu. 10 yıllık sevgilisi ve iki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında konuştu. 36 yaşındaki Piquet "aralarında baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu" söyledi. Bunu da tek bir cümleyle özetledi: Ben bir kuklayım!