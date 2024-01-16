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Haberler Galeri Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:19

Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Konserinde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürülmüştü.. Söylentilerin ardından Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşi Bengü'yü takipten çıkarması kafa karıştırmıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, son pozlarıyla adeta düşman çatlattı

Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Şarkıcı Bengü, bir konserinde ağladı. Herkes "Evliliği sallantıda" yorumunu yaptı. Ancak eşi Selim ve 2 çocuğuyla fotoğrafını paylaştı. Boşanma iddialarını boşa çıkardı.

Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Sesi ve güzelliği ile herkesin mest eden Bengü, 2023 yılında sıkıntılı dönemler geçirmişti.

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Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Takvim'in haberine göre; Örnek aile yaşantısıyla dikkat çeken güzel şarkıcının, eşi Selim Selimoğlu ile aralarının bozuk olduğu geçtiğimiz senenin sonlarına damga vurmuştu.

Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Selimoğlu'nun, eşi Bengü'yü sosyal medyadan takipten çıkarması ve hemen akabinde Bengü'nün sahnede ağlayarak şarkılar söylemesi boşanma iddialarını da beraberinde getirmişti.

Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!

Bengü, bu iddialarının tamamını reddetse de eşi Selim Selimoğlu'nun sosyal medyadaki hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti. Boşanma iddialarırafa kalkerken ünlü çift, bu yaşananların ardından geçtiğimiz aylarda oğulları "Selim"in doğum gününü ailecek kutlamışlardı.

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