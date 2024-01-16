Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:19
Boşanacakları iddialarına fotoğraflı yanıt! Bengü ve Selim Selimoğlu düşman çatlattı!
Konserinde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürülmüştü.. Söylentilerin ardından Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşi Bengü'yü takipten çıkarması kafa karıştırmıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, son pozlarıyla adeta düşman çatlattı