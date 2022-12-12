Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
13:16
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile masalsı bir düğünde evlenmişti. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü. Boşanma haberlerini ilk yalanlayan Sibel Can olmuştu. Çiçeği burnunda çift Engincan Ural ile Merve Kaya ortaya çıktı. Engincan Ural'dan eşi Merve Kaya ile aşk pozu geldi. Engincan Ural'ın romantik paylaşımına annesi ve kardeşlerinden beğeni geldi. İşte Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'nın aşk pozu...