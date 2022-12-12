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Haberler Galeri Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural'dan aşk pozu geldi! Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:16

Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural'dan aşk pozu geldi! Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile masalsı bir düğünde evlenmişti. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü. Boşanma haberlerini ilk yalanlayan Sibel Can olmuştu. Çiçeği burnunda çift Engincan Ural ile Merve Kaya ortaya çıktı. Engincan Ural'dan eşi Merve Kaya ile aşk pozu geldi. Engincan Ural'ın romantik paylaşımına annesi ve kardeşlerinden beğeni geldi. İşte Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'nın aşk pozu...

Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğulları Engincan Ural geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti. Son olarak ortaya atılan boşanma iddiaları herkesi şoke etmişti.

Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma iddiasına göre Engincan Ural eşinin ihanetine uğramış ve ayrılık kararı almıştı.

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Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü.

Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Boşanma haberlerini ilk yalanlayan Sibel Can olmuştu.

Boşanma iddiaları sonrası Engincan Ural’dan aşk pozu geldi! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural eşi ile romantizmin doruklarında!

Çiçeği burnunda çift Engincan Ural ile Merve Kaya ortaya çıktı.

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