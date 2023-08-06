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Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:30

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşındaki yaşamını yitirdi. Acı haberi Oliver'ın kız kardeşi Roxy Hall duyurdu.

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Clifton Oliver'dan acı haber geldi. Oliver'ın 47 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir hastalıklarla mücadele eden Clifton Oliver'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

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Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncunun hayata veda ettiğini ise kız kardeşi Roxy Hall duyurdu.

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

Hall, "Kalbim hem üzgün hem de çok mutlu! Onu özleyeceğim" ifadelerini yayınladı.

Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti

3 Aralık 1975'te doğan Clifton Oliver, 'Wicked' topluluğuna katıldıktan sonra Broadway'de yedek oyuncu olarak görev yapmıştı. 2011'de 'Aslan Kral'da 'Simba'yı canlandıran Oliver, 'Dreamgirls' ve 'Motown the Musical' gibi ulusal tur yapan oyunlarda da rol almıştı.

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