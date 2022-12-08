Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:04

Bir döneme damga vuran Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkiz kardeşler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin değişimi ilgi odağı oldu. Nurcan ve Aycan'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı. Takipçilerinden sık sık "Bu siz misiniz" sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi. İşte merak edenler için Nurcan, Aycan kardeşler…