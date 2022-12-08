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Haberler Galeri Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:04

Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkiz kardeşler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin değişimi ilgi odağı oldu. Nurcan ve Aycan'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı. Takipçilerinden sık sık "Bu siz misiniz" sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi. İşte merak edenler için Nurcan, Aycan kardeşler…

Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.

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Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.

Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık.

Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizlerini görenler ‘yok artık’ diyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı!

Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.

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