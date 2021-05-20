Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:31

'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... değişimiyle dudak uçuklattı!

90'lı yılların sonuna damga vuran dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu , şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. 'i görenler tanımakta güçlük çekiyor. Günler sonra 30 yaşına basacak olan güzel oyuncu Merve Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında rol arkadaşı müzisyen ile nikah masasına oturmuştu. Beyazlar içinde duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Merve Erdoğan'a beğeni yağmıştı. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte ve sosyal medyada olay olan çocuk yıldızların değişimi…

Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!

90'lı yılların sonuna damga vuran dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu , şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!

Zeliş'i görenler tanımakta güçlük çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!

İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan , asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!

İşte 'nın Zeliş'i 'ın son hali ve sosyal medyada olay olan çocuk yıldızların değişimi…

Bücür Cadı'nın Zeliş'ini bir de şimdi görün... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle dudak uçuklattı!

Günler sonra 30 yaşına basacak olan güzel oyuncu , geçtiğimiz ocak ayında rol arkadaşı müzisyen ile nikah masasına oturmuştu.

SON DAKİKA