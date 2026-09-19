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Haberler Galeri Magazin Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 11:46

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, Bursa konserinde sahneye davet ettiği iki çocuğa verdiği harçlıkla gündem oldu. Çantasından çıkardığı deste halindeki parayı yardımcısına teslim eden Ersoy'un, paraların iki ayrı deste halinde hazırlanmasının ardından çocuklara uzattığı görüldü. Harçlıklarını alan çocuklar, Ersoy'a sarılarak teşekkür ederken o anlar kameralara yansıdı.

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Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde dikkat çeken anlara imza attı. Sahne performansıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatan Ersoy, program sırasında iki küçük konuğunu sahneye davet etti.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Çocukları yanına alan ünlü sanatçı, çantasından çıkardığı deste halindeki parayı yardımcısına vererek iki ayrı deste halinde hazırlanmasını istedi. Ardından hazırlanan iki ayrı deste parayı çocuklara harçlık olarak veren Ersoy, miniklere büyük bir sürpriz yaşattı.

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Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Aldıkları paralar karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan çocuklar, Ersoy'a sarılarak teşekkür etti. Çocukların samimi tepkileri karşısında gülümseyen Ersoy'un bu anları, konserin unutulmaz görüntüleri arasında yer aldı.

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Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Öte yandan Bülent Ersoy, geçen günlerde konser vermek üzere geldiği Alaçatı'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Ünlü sanatçı, sahne alacağı mekâna güvenlik görevlileri eşliğinde golf aracıyla giderken vatandaşların cep telefonlarına yansımıştı.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Güvenlik görevlileri eşliğinde golf aracıyla ilerleyen ünlü sanatçı, kendisini görmek için toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Alkışlar ve tezahüratlar arasında yoluna devam eden Ersoy, sevenlerini el sallayıp öpücük göndererek selamlamıştı.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

İŞTE O ANLAR...

Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Türk sanat müziğinin efsane ismi, "Diva" lakaplı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde dikkat çekmişti.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ersoy'un yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenilmişti.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Bugüne kadar yüzüne en küçük bir müdahale bile yaptırmadığını belirterek herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından şu dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda estetik operasyonu geçiren Bülent Ersoy, önceki gece Ayazağa'daki bir mekanda sahneye çıkmıştı. Ersoy, en sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirirken onlarla sahneden sohbet de etmişti.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

"NASIL BEĞENDİNİZ Mİ?"

Diva, "Suratın böyle olmuş, şöyle olmuş' diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?" sorusu karşısında seyirciden "Evet" yanıtını aldı ve teşekkür ederek kahkaha atmıştı.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Yıllar süren estetik kuralını bozarak geçirdiği operasyonun ardından duyduğu mutluluğu dile getiren usta sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede gündem olmuştu.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

NEDEN ESTETİK YAPTIRDIĞINI AÇIKLADI

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy son olarak Maslak'ta yer alan bir mekanda konser verdi. Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan sanatçı; hayatında ilk kez estetik yaptırdığını belirterek şunları söyledi:

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

"SEDA SAYAN VE SAFİYE SOYMAN YÜZÜNDEN"

"Bu kararı almamdaki en büyük etken Safiye Soyman ve Seda Sayan'dır. Safiye her gün bir yerlerini yaptırıyordu, çok güzel olmuştu. Ben de yaptırdım, benim ki de çok güzel oldu" dedi. Halinden memnun olduğunun altını çizen sanatçı, "İlerleyen dönemde yeni estetik işlemler de yaptıracağım" diye de ekledi.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Diva'nın bu radikal kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, gözler estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan diğer ünlü isimlere çevrildi. İşte geçirdikleri estetik dokunuşlarla yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ve son halleriyle ağızları açık bırakan o isimler...

PINAR DİLŞEKER

Takvimler 1995'i gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Ardından gelen albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Bugün 50'li yaşlarında olan Dilşeker, yıllar içinde tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Estetik operasyonlar ve yeni imajıyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, hayranları tarafından neredeyse tanınamaz hale geldi.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Bu kadar değişime pes!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

AYŞENUR BALCI

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

AYŞENUR BALCI

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

AYŞENUR BALCI

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

ÇİŞİL ORAL

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

ÇİŞİL ORAL

Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi

ÇİŞİL ORAL

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