Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 11:46
Bülent Ersoy yine divalığını konuşturdu! Çocuklara iki ayrı deste harçlık verdi
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, Bursa konserinde sahneye davet ettiği iki çocuğa verdiği harçlıkla gündem oldu. Çantasından çıkardığı deste halindeki parayı yardımcısına teslim eden Ersoy'un, paraların iki ayrı deste halinde hazırlanmasının ardından çocuklara uzattığı görüldü. Harçlıklarını alan çocuklar, Ersoy'a sarılarak teşekkür ederken o anlar kameralara yansıdı.