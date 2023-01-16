Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
10:19
Bülent Ersoy'dan dikkat çeken Nur Yerlitaş paylaşımı: Çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin...
2020 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın yakın dostu olan Bülent Ersoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bülent Ersoy, beyin kanseri teşhisi konulmadan önce 'İşte Benim Stilim' programında jüri koltuğunda oturan Nur Yerlitaş gönülleri fethetmişti. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Nur Yerlitaş son olarak yıllarca giydirdiği Bülent Ersoy'un paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. İşte Benim Stilim programında Bülent Ersoy'un tarzına, kişiliğine övgüler yağdıran Nur Yerlitaş'ı Instagram hesabından paylaşan Bülent Ersoy "Ahhh çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin canım arkadaşım" diyerek kendisine taklitçi imasında bulunan modacıya göndermede bulundu.