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Haberler Galeri Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:19

Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Formda haliyle çok beğenilen Düvenci'nin son pozları yine olay oldu. Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ceyda Düvenci'nin son halini gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncunun takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun', 'Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir… Süpersin Ceyda', 'Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği' gibi yorumlarda bulundu.

Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, formda halini paylaşmaya devam ediyor.

Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

Ceyda Düvenci Instagram'dan yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

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Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

46 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yıllar önceki fit haline geri döndü.

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