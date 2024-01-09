Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:19
Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci’nin paylaşımları sosyal medyada olay oldu! “Ayrılık yaradı”
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Formda haliyle çok beğenilen Düvenci'nin son pozları yine olay oldu. Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ceyda Düvenci'nin son halini gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncunun takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun', 'Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir… Süpersin Ceyda', 'Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği' gibi yorumlarda bulundu.