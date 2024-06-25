Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:58
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son olarak Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülenmişti. Çift önceki gün ise yeni aldıkları lüks cipleriyle Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti... Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in keyfini oğulları Kerem'in hastalığı kaçırdı...