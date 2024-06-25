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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:58

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son olarak Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülenmişti. Çift önceki gün ise yeni aldıkları lüks cipleriyle Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti... Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in keyfini oğulları Kerem'in hastalığı kaçırdı...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gümüşlük'te site içerisinde müstakil villa sahibi olan çift, yine aynı site içerisinde müstakil bir villa daha satın aldı. Geçen kış oynadıkları yatak firmasından 2 yıllık anlaşma karşılığı 80 milyon TL kazanan karı-koca, şu sıralar yeni aldıkları evde tadilat yaptırıyor.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

BODRUM'DA İKİNCİ YAZLIK
Bodrum'da yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

KÖŞE TAKIMINI KONTROL ETTİ

İkilinin, balkonlarına aldıkları köşe takımını 3-4 defa oturarak kontrol etmesi dikkat çekti. Koltuk takımlarının rengini belirlemeye çalıştığı görülen Fahriye Evcen, kararsız kalınca eşi Burak Özçivit'ten yardım istedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Kerem ile apar topar hastaneye koştu!

HAVUZLU VİLLA

Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinde keyifli olduğu görülen oyuncu çift, daha sonra oradan ayrıldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yeni yazlıklarının büyük bir bahçesi, balkonu ve havuzu bulunuyor.

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