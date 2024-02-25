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Haberler Galeri Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 19:57

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit, bugün sürpriz bir ziyarette bulundu. Burak Özçivit, Rusya'dan İngiltere'ye gitti. Ünlü oyuncu burada dünya futbol devi Manchester United'a transfer olan Milli file bekçimiz Altay Bayındır'la bir araya geldi. Dünya devinin tesisini gezen Burak Özçivit ve Altay Bayındır, bu anları sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi. Manchester United'a transfer olan ilk Türk futbolcu ünvanına da sahip olan ünlü futbolcunun Burak Özçivit'i gezdirdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Özçivit ve Altay Bayındır'ın o anları!

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu bu ziyaretiyle gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

HAYRANLARI 16 BİN TL VERDİ

Hayranları, ünlü oyuncuyu görebilmek için 540 dolara satılan biletlerin tamamını alıp salonu hıncahınç doldurması magazin gündeminde yer aldı.

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Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE SÜRPRİZ ZİYARET!

Ünlü oyuncu, bugün Rusya'dan İngiltere'ye geçti ve burada sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

İKİ TÜRK YILDIZ BİR ARADA!

Ünlü oyuncu burada dünya futbol devi Manchester United'a transfer olan Milli file bekçimiz Altay Bayındır'la bir araya geldi.

Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARI SES GETİRDİ

Dünya devinin tesisini gezen Burak Özçivit ve Altay Bayındır, bu anları sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi.

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