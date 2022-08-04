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Haberler Galeri Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! "Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında"
Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 16:20

Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! "Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında"

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan koronavirüse yakalanmıştı. Eşi şimdilerde istirahat eden Özçivit, balık tuttuğu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Özçivit'in, tekne pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı.

Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

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Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber! | Video

Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında

Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çiftten Burak Özçivit, son olarak Bodrum tatilinden hamile eşi Fahriye Evcen ile doğal pozunu paylaşmıştı.

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