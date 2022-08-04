Giriş Tarihi: 04.08.2022 16:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
16:20
Burak Özçivit teknede balık tuttuğu anları paylaştı! "Kelimeler kifayetsiz kaldı yanında"
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan koronavirüse yakalanmıştı. Eşi şimdilerde istirahat eden Özçivit, balık tuttuğu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Özçivit'in, tekne pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı.